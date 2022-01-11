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11 янв 2022

Эффектный минивэн Hyundai Staria готов покорить российский рынок

Эффектный минивэн Hyundai Staria готов покорить российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

В свое время этот автомобиль своим космическим обликом навел немало шороху в СМИ, в особенности после слухов, что машину будут продавать и на нашем рынке. Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что Staria действительно появится у нас

В открытой базе Росстандарта появились Одобрения типа транспортного средства, выданные на две модификации новейшего минивэна Hyundai Staria – коммерческую и пассажирскую.  Согласно документам пассажирский вариант будет предлагаться с двумя двигателями – турбодизельным мотором 2.2  (177 лошадиных сил) и бензиновым V6 объемом 3.5 литра (249 лошадиных сил). Оба мотора будут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Все агрегаты уже хорошо знакомы нам по другим моделям Hyundai и Kia, в частности по кроссоверу Palisade и кросс-вэну Carnival.

Для коммерческой версии предложен только дизельный двигатель. Причем помимо автоматической коробки передач будет присутствовать и альтернатива в виде 6-ступенчатой «механики».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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