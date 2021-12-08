Какие электромобили привезет в Россию Hyundai

Еще в этом году корейский концерн собирался вывести на рынок модель Ioniq 5, однако планы пришлось несколько скорректировать.

Да, теперь дебют Ioniq 5 назначен на начало следующего года. Серийный Hyundai Ioniq 5 был представлен в феврале нынешнего года. Он стал первой моделью, построенной на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанной специально для электрокаров, на которой также базируется Kia EV6. Что касается технических компонентов, то автомобиль к нам привезут, как в моноприводном, так и в полноприводном исполнении. В первом случае силовая установка будет состоять лишь из одного 210-сильного электрического двигателя. Полноприводный электромобиль приводится в движение уже двумя двигателями общей мощностью в 306 лошадиных сил.

Любопытно, но в 2023 году электромобиль привезет к нам и премиальный бренд Hyundai – Genesis. К сожалению, здесь мы не располагаем какой-либо конкретикой, но по предварительным данным речь идет о кроссовере GV60.