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8 дек 2021

Какие электромобили привезет в Россию Hyundai

Какие электромобили привезет в Россию Hyundai
Автор фото: фирма-производитель

Еще в этом году корейский концерн собирался вывести на рынок модель Ioniq 5, однако планы пришлось несколько скорректировать.

Да, теперь дебют Ioniq 5 назначен на начало следующего года. Серийный Hyundai Ioniq 5 был представлен в феврале нынешнего года. Он стал первой моделью, построенной на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанной специально для электрокаров, на которой также базируется Kia EV6. Что касается технических компонентов, то автомобиль к нам привезут, как в моноприводном, так и в полноприводном исполнении. В первом случае силовая установка будет состоять лишь из одного 210-сильного электрического двигателя.  Полноприводный электромобиль приводится в движение уже двумя двигателями общей мощностью в 306 лошадиных сил.

Любопытно, но в 2023 году электромобиль привезет к нам и премиальный бренд Hyundai – Genesis. К сожалению, здесь мы не располагаем какой-либо конкретикой, но по предварительным данным речь идет о кроссовере GV60.

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