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17 дек 2018

Когда палец всему голова

Когда палец всему голова
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai отчитались об окончании работ по созданию интеллектуальной системы бесключевого доступа. Теперь ключ можно оставить дома, владельцу автомобиля будет достаточно лишь своего пальца

Да, корейский концерн сделал ставку на дактилоскопию. По сообщению представителей марки, с помощью отпечатков владельцы смогут не только открывать автомобиль, но и заводить двигатель. Принцип работы прост, как в мобильных телефонах. При прикосновении пальца к сенсору система сверит параметры с ранее зарегистрированной информацией о владельце, в случае совпадения, дверь откроется. После чего водитель сможет завести машину еще одним прикосновением к сенсору уже в салоне авто. Кстати, если водителей будет несколько, система  тоже справится. Правда максимально допустимое количество людей не уточняется.

Предвкушая возможные вопросы по работе в трудных условиях (грязь, дождь и. т. д.), в компании  заявили, что решение подобных проблем уже найдено, и система хорошо функционирует в любых условиях, однако подробности не раскрываются. Что касается ошибок при идентификации, то, по словам разработчиков, она минимальна - 1 на 50 000. Кстати система должна дебютировать в следующем году на обновленном Hyundai Santa Fe.

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