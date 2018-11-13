Компания Hyundai анонсировала выход пикапа

Новинка увидит свет в 2020-2021 году. Главная ее особенность- пикап будет построен на базе нового Hyundai Tucson

Первые намеки на корейский пикап появились еще в 2015 году, когда концерн приехал на автосалон в Детройте с концептом Santa Cruz Crossover Truck. Макет был вполне себе ходовым, под капотом находился двухлитровый дизельный двигатель мощностью 190 лошадиных сил с приличным крутящим моментом – 406 Нм. Кроме того на машине были установлены интересные фишки вроде выдвижного заднего борта. К сожалению, после автосалона весь сыр-бор о разработке пикапа, казалось бы, поутих. Никаких новостей относительно модели компания не предоставляла.

Однако сейчас руководство марки выступило с заявлением о том, что разработка все-таки ведется. Более того, компания находится в стадии исследования рынка и потребительского запроса, так как сам концепт пикапа необходимо доработать. Кроме того, в Hyundai заявили о том, что они не планируют каких-либо огромных продаж нового пикапа. Автомобиль, в первую очередь, будет нишевым.