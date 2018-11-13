Автомобильный портал Motorpage
13 ноя 2018

Компания Hyundai анонсировала выход пикапа

Компания Hyundai анонсировала выход пикапа
Автор фото: фирма-производитель

Новинка увидит свет в 2020-2021 году. Главная ее особенность- пикап будет построен на базе нового Hyundai Tucson

Первые намеки на корейский пикап появились еще в 2015 году, когда концерн приехал на автосалон в Детройте с концептом Santa Cruz Crossover Truck. Макет был вполне себе ходовым, под капотом  находился двухлитровый дизельный двигатель мощностью 190 лошадиных сил с приличным крутящим моментом – 406 Нм. Кроме того на машине были установлены интересные фишки вроде выдвижного заднего борта. К сожалению, после автосалона весь сыр-бор о разработке пикапа, казалось бы, поутих. Никаких новостей относительно модели компания не предоставляла.

Однако сейчас руководство марки выступило с заявлением о том, что разработка все-таки ведется. Более того, компания находится в стадии исследования рынка и потребительского запроса, так как сам концепт пикапа необходимо доработать. Кроме того, в Hyundai заявили о том, что они не планируют каких-либо огромных продаж нового пикапа. Автомобиль, в первую очередь, будет нишевым.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Genesis G90 нарисовали карандашом

13 ноября 2018
Hyundai HDC-2 Grandmaster

Самый большой кроссовер Hyundai представлен официально

09 ноября 2018

Внести изменения в генезис!

08 ноября 2018
hyundai creta diamond

Creta Diamond выйдет в ноябре

30 октября 2018
Hyundai Creta

Hyundai Creta получит семиместную версию

22 октября 2018
Genesis G70 2019

Genesis набирает разгон в борьбе за Российский рынок

22 октября 2018

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta - lada granta 2019 имидж – далеко не всё, что изменилось в lada granta Тест драйв
12 ноября 2018

Lada Granta
"Имидж – далеко не всё, что изменилось в Lada Granta"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2018 причины выбора
Тест драйв
09 ноября 2018

Mitsubishi Outlander
"Причины выбора"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 2019 в формате «гринфилд»
Тест драйв
07 ноября 2018

Infiniti QX50
"Infiniti QX50 в формате «гринфилд»"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"

Написано новостей:

2 2 1 7 2