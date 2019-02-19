Корейский квадратик

Hyundai готовит субкомпактный кроссовер, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке. C помощью новинки корейская компания хочет заполнить пустующую нишу на американском рынке. На зарубежных рынках новинка также будет представлена

Речь идет о кроссоверах А-класса, которые в США практически не представлены. В Hyundai считают, что модель должна укрепить положение марки на американском рынке. Что касается позиционирования, то в модельной линейке Hyundai новый кроссовер встанет на ступеньку ниже Kona и будет ориентирован на небогатую молодёжь, для которой даже вышеназванный кроссовер дороговат.

Автомобиль будет выполнен по мотивам концепта Carlino, который был представлен ещё в 2016 году в Индии. По словам главы корейского дизайн-центра Hyundai Санюп Ли, автомобиль получит выразительный «ящикоподобный» дизайн с бульдожьим характером. Кроме того, кроссовер будет построен на своей собственной платформе, так что с другими моделями концерна он не будет иметь ничего общего.