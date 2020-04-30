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30 апр 2020

Люк Донкервольке покинул пост главного дизайнера Hyundai и Kia

Люк Донкервольке покинул пост главного дизайнера Hyundai и Kia

Знаменитый бельгийский специалист перестанет отвечать за внешность автомобилей Hyundai, Kia и Genesis. Преемника у Донкервольке не будет

Знаменитый бельгийский дизайнер Люк Донкервольке покинул пост главного дизайнера брендов Hyundai, Kia и Genesis после почти пяти лет работы на этой должности. Об этом со ссылкой на служебное письмо из внутренней рассылки южнокорейского концерна сообщает Automotive News. «Это было большой честью и привилегией — отвечать за будущее брендов Kia, Hyundai и Genesis. Их смелые и прогрессивные взгляды позволяли мне выходить за рамки дозволенного и ломать стереотипы», — написал Донкервольке. Дизайнер также отметил, что покидает компанию «по личным причинам».

Любопытно, но из письма также  следует, что Hyundai откажется от должности главного директора по дизайну, ответственного за все бренды. Таким образом, на посту шеф-дизайнера Hyundai и Genesis останется Санг Юп Ли, а во главе дизайнерского отдела Kia — Карим Хабиб.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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