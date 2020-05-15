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15 май 2020

Машины Hyundai и Kia защитят от вирусов ультрафиолетом

Машины Hyundai и Kia защитят от вирусов ультрафиолетом
Автор фото: фирма-производитель

Компании Hyundai и Kia объявили, что из-за пандемии коронавируса они начали работать над вариантами дезинфекции машин. Наиболее перспективным методом инженеры назвали внедрение ультрафиолетовых ламп

С помощью УФ-излучателей, установленных на потолке, планируется дезинфицировать максимальную площадь интерьера, одновременно обрабатывая сиденья, напольные коврики, руль и переднюю панель. Однако ультрафиолет опасен для человеческой кожи, поэтому новая функция будет включаться только при отсутствии людей в салоне.

Сотрудники Hyundai и Kia собираются внедрить ультрафиолетовые лампы и в систему кондиционирования воздуха для его обеззараживания. Сиденья получат новую противомикробную пропитку, а у базовых моделей на тканевой обивке будут застёжки-липучки и молнии, чтобы снимать чехлы для стирки.

В концерне Hyundai Motor Group пока не назвали сроков появления в серийных автомобилях технологий защиты от вирусов. Пока идёт разработка наиболее доступных решений.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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