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14 янв 2022

На 2022 год Hyundai готовит шесть новинок для России

На 2022 год Hyundai готовит шесть новинок для России
Автор фото: фирма-производитель

В рамках итоговой конференции компания Hyundai расказала о своих планах на российском рынке. В 2022 году к нам привезут шесть моделей

Пожалуй, главной новинкой этого года станет минивэн Staria. Несколько дней назад мы писали о том, что автомобиль уже был сертифицирован. Сегодня концерн Hyundai уже официально заявляет, что Staria будет продаваться у нас.  Самое главное – презентация модели состоится уже в феврале, а у дилеров машины появятся до конца зимы.

В середине года в России появится электрический кроссовер Ioniq 5. Производитель ещё раз подтвердил, что электрокар прибудет в нашу страну в полноприводном исполнении и максимальной комплектации, а распространяться будет — как минимум первое время — только по подписке.
 
Остальные три модели – это заряженные модификации кроссоверов Creta и Tucson, которые появятся в первом квартале текущего года.  Последняя – новое поколение флагманской модели G90 премиальной марки Genesis.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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