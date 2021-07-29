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29 июл 2021

Названа дата начала производства Hyundai Casper

Названа дата начала производства Hyundai Casper
Автор фото: фирма-производитель

15 сентября стартует производство самого маленького кроссовера Hyundai Casper. Официальный старт продаж намечен на октябрь

В иерархии новинка встанет на одну ступень ниже кроссовера Venue. От него же она, к слову, позаимствует и всю техническую начинку. Обе машины базируются на платформе K1, а значит под капотом «Каспера» будет располагаться либо литровый турбомотор на 120 лошадиных сил, либо атмосферник 1.2 на 83 лошадиные силы. Оба мотора- бензиновые.  Оба сочетаются с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом.

Что касается размеров и внешности, то автомобиль действительно мал – в длину, например, он даже не дотягивает до четырех метров. Отметим, что производитель даже обнародовал цены. 8 миллионов вон – ровно столько будет стоить автомобиль в базовой комплектации. Если перевести эту сумму в российские рубли, то мы получим сумму немногим более полумиллиона рублей. Да, вполне возможно, что на нашем рынке машине была бы уготована судьба бестселлера, но, к сожалению, поставлять ее нам не будут.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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