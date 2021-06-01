Новый Hyundai Tucson приехал в Россию

Сразу начнем с технической составляющей машины. Кроссовер приехал в нашу страну с тремя двигателями. Два из них – бензиновые – двигатели объемом в два и два с половиной литра. Мощность первого – 150 лошадиных сил, а второго – 190 лошадиных сил. Трансмиссий также три- младший двигатель идет с 6-ступенчатой механикой или аналогичным по количеству диапазонов автоматом. Старшему двигателю доступен только 8-ступенчатый автомат. У бензиновых движков есть альтернатива в виде дизельного мотора. Это двухлитровый двигатель с турбонаддувом - мощность его 186 лошадиных сил.

В базовое оснащение кроссовера уже входят шесть подушек безопасности; 17-дюймовые легкосплавные диски, круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев передних сидений и мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой. Также салон оборудован мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.