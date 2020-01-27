Первый пикап Hyundai получит мотор от Genesis

Новинку построят на платформе следующего Hyundai Tucson с 3,0-литровым дизельным турбомотором с отдачей 278 лошадиных сил

Первый серийный пикап Hyundai, который пока не получил название, могут оснастить 3,0-литровым дизельным турбомотором с шестью цилиндрами, сообщает Car Sales. Сейчас такой агрегат устанавливается на новый премиальный вседорожник Genesis GV80. Мощность двигателя составляет 278 л. с. и 588 Н•м крутящего момента. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

«Для этого двигателя у нас много предложений. Мы также производим коммерческий транспорт, например. Так что новый мотор нам пригодится на достаточно долгий срок», — рассказал руководитель отдела исследований и разработок Hyundai Альберт Бирман.Автомобиль построят на платформе следующего Hyundai Tucson. У пикапа будут как модификации с приводом на одну ось, так и полноприводный вариант. Сборку пикапа наладят на заводе в Алабаме в 2021 году