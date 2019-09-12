Автомобильный портал Motorpage
12 сен 2019

Пикап Hyundai получит заряжённую версию

Пикап Hyundai получит заряжённую версию
Автор фото: фирма-производитель

Странное дело- на свете даже серийной версии автомобиля не существует, а к нему уже добавляют «зажигалок»

Речь, разумеется идёт о пикапе Santa Cruz, концепт которого был представлен ещё в 2015 году. В 2016-ом стало известно, что первому массовому грузовичку марки дали зелёный свет. Предполагалось, что производство запустят в 2018-ом, а на рынок он выйдет в текущем году. Но проект притормозили, теперь называется новый срок появления товарной версии новинки – 2021 год.

Предполагается, что грузовичок построят на базе кроссовера Tucson следующего поколения, который запустят в серию в первом квартале следующего года. Есть вероятность, что модели разделят не только тележку, но и моторную гамму. Что же касается заряженной версии, то об этом, в интервью Motoring, намекнул глава подразделения Hyundai N Альберт Бирманн. Предполагается, что у «заряженной» версии будет длинноходная подвеска, более агрессивная внешность по сравнению с обычным пикапом, а также более мощная «начинка». Так, под капотом может оказаться форсированный мотор от Hyundai i30 N.

При написании новости использовалась информация:
Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai I10 N Line 2020

Hyundai I10 получил приставку N, но спорта в нем мало

11 сентября 2019

Сорок пять- машинка опять

10 сентября 2019
Hyundai i30 N Project C 2019

Hyundai I30N обновился

10 сентября 2019
Hyundai 45 EV concept

Hyundai выпустит электрокар в историческом стиле

05 сентября 2019
Genesis Mint Concept 2019

Genesis Mint получит путевку в жизнь

03 сентября 2019

Hyundai нацелился на General Motors

28 августа 2019

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LC - lexus lc 500 2018 дьявольский дуализм Тест драйв
11 сентября 2019

Lexus LC
"Lexus LC 500: Дьявольский дуализм"
Skoda Superb - skoda superb combi 2016 неоднозначная практичность
Тест драйв
10 сентября 2019

Skoda Superb
"Неоднозначная практичность"
Bentley Continental GT - прижились ли технологии porsche в шасси bentley continental gt 2018
Тест драйв
09 сентября 2019

Bentley Continental GT
"Прижились ли технологии Porsche в шасси Bentley Continental GT?"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 2 0 1