Пикап Hyundai получит заряжённую версию

Странное дело- на свете даже серийной версии автомобиля не существует, а к нему уже добавляют «зажигалок»

Речь, разумеется идёт о пикапе Santa Cruz, концепт которого был представлен ещё в 2015 году. В 2016-ом стало известно, что первому массовому грузовичку марки дали зелёный свет. Предполагалось, что производство запустят в 2018-ом, а на рынок он выйдет в текущем году. Но проект притормозили, теперь называется новый срок появления товарной версии новинки – 2021 год.

Предполагается, что грузовичок построят на базе кроссовера Tucson следующего поколения, который запустят в серию в первом квартале следующего года. Есть вероятность, что модели разделят не только тележку, но и моторную гамму. Что же касается заряженной версии, то об этом, в интервью Motoring, намекнул глава подразделения Hyundai N Альберт Бирманн. Предполагается, что у «заряженной» версии будет длинноходная подвеска, более агрессивная внешность по сравнению с обычным пикапом, а также более мощная «начинка». Так, под капотом может оказаться форсированный мотор от Hyundai i30 N.