Пикап Hyundai Santa Cruz может получить «старшего брата»

В компании подумывают сразу о нескольких легких грузовичках

Главный дизайнер Hyundai Сан Юп Ли рассказал австралийскому журналу Which Car, что у компании имеется «множество планов на будущее» и, среди прочего, в их число входит идея выпуска более практичного, чем Santa Cruz, пикапа. Последний, как считается, будет построен на платформе нового Tucson, а вот его «старший брат» может получить рамную конструкцию и рядную дизельную «шестерку» от Genesis GV80. Впрочем, возможен и некий компромиссный вариант – сочетание «легковой» кабины с рамой в задней части.

Строго говоря, пикапы в истории Hyundai уже были. В частности, модель H-100, также известная под именем Porter. А каких-то четыре года назад погрузочную площадку добавили кроссоверу Creta – правда, только в Бразилии и исключительно в виде концепта. Тем не менее, определенный опыт построения «рабочих лошадок» у корейской компании имеется.