Пикап Hyundai замечен на тестах

Фотошпионам впервые удалось заснять серийную версию первого пикапа Hyundai. По некоторым данным, серийная сборка пикапа будет налажена на заводе в Алабаме в 2021 году

Судя по снимкам, пикап получит двойную кабину и будет напоминать концептуальный Santa Cruz, который дебютировал в 2015 г. на Детройтском автосалоне. Ожидается, что новинка составит конкуренцию Toyota Tacoma и Ford Ranger.

В техническом отношении дела обстоят крайне интересным образом. Сообщается, что автомобиль построят на платформе следующего Hyundai Tucson. У пикапа будут как модификации с приводом на одну ось, так и полноприводный вариант. По неофициальным данным, машину оснастят 2,5-литровым бензиновым двигателем. Кроме этого,есть вероятность, что новинка получит «заряженную» версию с мотором от хот-хэтча I30N