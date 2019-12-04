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4 дек 2019

Пикап Hyundai замечен на тестах

Пикап Hyundai замечен на тестах

Фотошпионам впервые удалось заснять серийную версию первого пикапа Hyundai. По некоторым данным, серийная сборка пикапа будет налажена на заводе в Алабаме в 2021 году

Судя по снимкам, пикап получит двойную кабину и будет напоминать концептуальный Santa Cruz, который дебютировал в 2015 г. на Детройтском автосалоне. Ожидается, что новинка составит конкуренцию Toyota Tacoma и Ford Ranger.

В техническом отношении дела обстоят крайне интересным образом. Сообщается, что автомобиль построят на платформе следующего Hyundai Tucson. У пикапа будут как модификации с приводом на одну ось, так и полноприводный вариант. По неофициальным данным, машину оснастят 2,5-литровым бензиновым двигателем. Кроме этого,есть вероятность, что новинка получит «заряженную» версию с мотором от хот-хэтча I30N

При написании новости использовалась информация:
РБК

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