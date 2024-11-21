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21 ноя 2024

Представлен большой электрический кроссовер Hyundai Ioniq 9 с запасом хода 620 км

Представлен большой электрический кроссовер Hyundai Ioniq 9 с запасом хода 620 км
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai представила новый кроссовер Ioniq 9, который займет место флагманской модели в линейке Ioniq. Это 429-сильный электрокар с запасом хода 620 км

Hyundai Ioniq 9 - это конкурент KIA EV9. Габариты модели: 5060/1980/1790 мм., при колесной базе - 3130 мм. Автомобиль имеет три ряда сидений с возможностью установки двух отдельных кресел на втором ряду (по умолчанию там трехместный диван). Кроме этого, такие сиденья можно развернуть против хода движения. Заявленный объем багажника - 620 л., а со сложенным задним рядом - 1323 л.

Стандартный Ioniq 9 оснащен одним электромотором мощностью 218 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Привод - задний. Заявленный разгон до “сотни” - 9,4 с. Версия подороже получила дополнительный электродвигатель на 95 л.с. Привод - полный. В данном случае автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с. Флагманская модификация оборудована двумя 218-сильными электродвигателями. Разгон до “сотни” - 5,2 с. Вне зависимости от комплектации Ioniq 9 оснащен 110,3-киловатной батарей, которая обеспечивает запас хода до 620 км. 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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