Представлен Hyundai, который способен развернуться на месте

Входящий в состав Hyundai Motor производитель автокомпонентов Hyundai Mobis на недавно прошедшей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2023 представил новую технологию мотор-колес

Разработку, которая носит наименование e-Corner, была представлена еще пять лет назад, но в нынешнем году ее продемонстрировали в действии, на электромобиле Ioniq 5. Преимущество новых мотор-колес заключается в обеспечении автомобилю удивительной маневренности - тот же Ioniq теперь может разворачиваться на месте для этого передние и задние колеса поворачивают во взаимопротивоположных направлениях на угол до 45 градусов.

Разумеется, улучшенная управляемость должна хорошо отразиться и при скоростном маневрировании. Безусловно, новое технологическое решение носит концептуальный характер и создателям придется решить еще много важных задач, к примеру, снизить большой вес мотор-колес.