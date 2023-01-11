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11 янв 2023

Представлен Hyundai, который способен развернуться на месте

Представлен Hyundai, который способен развернуться на месте

Входящий в состав Hyundai Motor производитель автокомпонентов Hyundai Mobis на недавно прошедшей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2023 представил новую технологию мотор-колес

Разработку, которая носит наименование e-Corner, была представлена еще пять лет назад, но в нынешнем году ее продемонстрировали в действии, на электромобиле Ioniq 5.  Преимущество новых мотор-колес заключается в обеспечении автомобилю удивительной маневренности - тот же Ioniq теперь может разворачиваться на месте для этого передние и задние колеса поворачивают во взаимопротивоположных направлениях на угол до 45 градусов.

Разумеется, улучшенная управляемость должна хорошо отразиться и при скоростном маневрировании. Безусловно, новое технологическое решение носит концептуальный характер и создателям придется решить еще много важных задач, к примеру, снизить большой вес мотор-колес.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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