Представлен Hyundai Kona N

Заряженный кроссовер Hyundai отличается от исходника не только обвесом, но и улучшенными техническими характеристиками!

С них и начнем. Итак, Kona N оснащена двухлитровым турбомотором, который развивает 290 лошадиных сил. Максимальная скорость превышает отметку в 242 километра в час, а до сотни автомобиль разгоняется менее чем за шесть секунд. Также, помимо мощного мотора Kona N получила электронноуправляемый дифференциал повышенного трения и спортивные тормоза.

Что касается внешности, то облик модели сделали более дерзким и выразительным за счет нового боди-кита. Также на автомобиль установили мощный спойлер. Сам кузов получил усиленный каркас. Подправили и интерьер. Теперь здесь установлены спортивные кресла и руль, а отделка выполнена углепластиковыми элементами.