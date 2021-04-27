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27 апр 2021

Представлен Hyundai Kona N

Представлен Hyundai Kona N
Автор фото: фирма-производитель

Заряженный кроссовер Hyundai отличается от исходника не только обвесом, но и улучшенными техническими характеристиками!

С них и начнем. Итак, Kona N оснащена двухлитровым турбомотором, который развивает 290 лошадиных сил. Максимальная скорость превышает отметку в 242 километра в час, а до сотни автомобиль разгоняется менее чем за шесть секунд. Также, помимо мощного мотора Kona N получила электронноуправляемый дифференциал повышенного трения и спортивные тормоза.

Что касается внешности, то  облик модели сделали более дерзким и выразительным за счет нового боди-кита. Также на автомобиль установили мощный спойлер. Сам кузов получил усиленный каркас. Подправили и интерьер.  Теперь здесь установлены спортивные кресла и руль, а отделка выполнена углепластиковыми элементами. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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