Представлен Hyundai Venue

На автосалоне в Нью-Йорке корейский концерн представил самый маленький кроссовер Venue. Для понимания - новинка более чем на двадцать сантиметров короче модели Creta

C точки зрения дизайна, автомобиль напоминает, ранее упомянутую, "Крету", в уменьшенных пропорциях, правда, интересных стилистических решений хватает. Кроссовер получил необычную решетку радиатора с хромированными прямоугольниками, двухэтажную светотехнику, как на моделях Kona и Santa Fe, задние фонари в стилистике концепта Carlino, дебютировавшего на моторшоу в Индии три года назад, а также возможность заказать двухцветную окраску кузова с контрастной крышей.

Что касается двигателей, то автомобиль будет оснащаться бензиновым 1,6-литровым мотором, мощность которого не уточняется. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Кроссовер доступен только с передним приводом. В США продажи новинки начнутся в четвертом квартале этого года. Цены не объявлены. Перспективы появления Venue в России пока остаются туманными.