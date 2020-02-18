Представлен обновленный Hyundai Solaris

Компания Hyundai окончательно рассекретила обновлённый седан Solaris второго поколения. Его премьера состоялась на заводе в Санкт-Петербурге.
Новый Solaris получил увеличенную решётку радиатора с новым рисунком, другие фары, капот и бамперы, а также фонари и колёсные диски с изменённым дизайном. В обновлённом интерьере Соляриса — увеличенный до восьми дюймов экран мультимедийной системы и изменённые центральные дефлекторы вентиляции. Также разработчики сообщили, что усовершенствовали шумоизоляцию, применив некий новый материал.
Технически седан не изменился. Как и раньше, Solaris предлагается на выбор с двумя бензиновыми атмосферными двигателями: 100-сильным 1.4 и 123-сильным 1.6. Они идут в паре c шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». В список оснащения Hyundai Solaris теперь входят Яндекс.Навигатор с голосовым помощником Алиса (только в спецверсии с кожаным салоном и красными вставками), зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания, передние парктроники, цветной дисплей в панели приборов, электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья (во всех комплектациях), один USB-порт для задних пассажиров.