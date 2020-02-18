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18 фев 2020

Представлен обновленный Hyundai Solaris

Представлен обновленный Hyundai Solaris
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai окончательно рассекретила обновлённый седан Solaris второго поколения. Его премьера состоялась на заводе в Санкт-Петербурге.

Новый Solaris получил увеличенную решётку радиатора с новым рисунком, другие фары, капот и бамперы, а также фонари и колёсные диски с изменённым дизайном. В обновлённом интерьере Соляриса — увеличенный до восьми дюймов экран мульти­медийной системы и изменён­ные центральные деф­лекторы вентиляции. Также разра­ботчики сообщили, что усовершен­ствовали шумо­изоляцию, применив некий новый материал.

Технически седан не изменился. Как и раньше, Solaris пред­лагается на выбор с двумя бензиновыми атмо­сферными двигателями: 100-сильным 1.4 и 123-сильным 1.6. Они идут в паре c шести­ступенчатыми «механикой» или «автоматом». В список оснащения Hyundai Solaris теперь входят Яндекс.Навигатор с голосовым помощником Алиса (только в спецверсии с кожаным салоном и красными вставками), зеркала заднего вида с функцией автомати­ческого склады­вания, передние парк­троники, цветной дисплей в панели приборов, электро­регулировка поясничного подпора водитель­ского сиденья (во всех комп­лектациях), один USB-порт для задних пассажиров.

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