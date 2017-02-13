Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, южнокорейская компания Hyundai начала текущий год с негативной динамикой продаж на российском авторынке.

По данным экспертов Комитета, по итогам прошлого месяца южнокорейский автопроизводитель реализовал на территории РФ 6 694 автомобиля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 16,4%. Однако, несмотря на падение объемов реализации, Hyundai сумел занять 3-е место в январском рейтинге российского рынка.

Наиболее популярным автомобилем в модельном ряду южнокорейской компании (4-ое место в общем рейтинге) стал Hyundai Solaris. В количественном выражении, объем российских продаж этой модели был зафиксирован на уровне 2 886 экземпляров, что на 48,7% ниже результатов января 2015 года.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (5-ое место в общем зачете) занимает новый кроссовер Hyundai Creta, который появился в продаже только в августе 2016 года. В январе официальные дилеры южнокорейского автопроизводителя передали в руки своих клиентов 2 565 таких автомобилей.

«Тройку» лидеров закрывает еще один представитель SUV-сегмента – кроссовер Tucson. В прошлом месяце россияне приобрели 346 экземпляров этой модели.