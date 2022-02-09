Раскрыты характеристики нового электрокара Hyundai

Совсем скоро к компактному кроссоверу Ioniq 5 добавится крупноразмерный седан Ioniq 6. Дебют этой модели назначен на второй квартал текущего года.

Известно, что Ioniq 6 будет являться серийным воплощением концепта Prophecy, который был представлен широкой публике год назад. Разумеется, между концептом и серийной машиной будут отличия. Так, например, в концерне заявили об использовании иных бамперов, стандартных зеркал заднего вида вместо камер и дверей, которые будут открываться по ходу движения.

Что касается технических характеристик, то на данный момент мы располагаем лишь информацией о батарее электрокара. Сообщается, что новинка получит 77-киловаттный аккумулятор. Паспортный запас хода - 515 километров.