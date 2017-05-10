Hyundai пообещал рассекретить компактный кроссовер для Европы, который будет конкурировать с Nissan Juke, Peugeot 2008 и Renault Captur, этим летом, предварительно опубликовав пару изображений из которых было понятно лишь, что у модели, получившей имя Kona, будет «двухэтажная» передняя оптика и фирменная радиаторная решетка

Однако, рассекречен облик кроссовера был простым португальцем, который оказался в правильном месте в правильное время: во время рекламных съемок будущей новинки.

Судя по фотографиям Hyundai Kona будет иметь двухцветный кузов: основная часть окрашена в яркий цвет, контрастирующий с черной крышей. Верхняя часть задних стоек затемнена, что придает крыше «плавающий» визуальный эффект. Также кроссовер имеет защитный пластиковый обвес серого цвета.

Как и предполагалось, оптика у Hyundai Kona будет расположена в два уровня, как, например, у Jeep Cherokee или Citroen C4 Cactus: вверху расположены узкие полоски дневных светодиодных огней, а ниже расположены основные блок-фары.

По предварительной информации, Hyundai Kona построен на платформе хэтчбека i20, но двигатели позаимствует у более крупного i30. Вероятнее всего, кроссовер будет предлагаться исключительно в переднеприводном варианте.

Название кроссовера отсылает нас к курортному местечку Киуала-Кона в бухте Кона на Гавайях. В Hyundai говорят, что новый кроссовер является важным стратегическим элементом в плане компании стать ведущим азиатским брендом в Европе к 2021 году. Hyundai Kona станет третьим после Tucson и Santa Fe кроссовером компании на европейском рынке.