В Hyundai готовятся представить летающий автомобиль

Hyundai на январской Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе представит проект транспортной системы будущего

Среди всего прочего автопроизводитель покажет прототип «персонального воздушного автомобиля» (PAV — Personal Electric Vehicle). Судя по опубликованному изображению, летающий автомобиль будет представлять собой компактный конвертоплан — аппарат с поворотными винтовыми двигателями, которые при вертикальном взлете обеспечивают подъемную силу, а при горизонтальном полете работают как тянущие агрегаты.

Напомним, в сентябре 2019 г. Hyundai объявила о создании подразделения, которое займется разработкой городского воздушного транспорта. Его исполнительным вице-президентом стал Шин Чжэвон, ранее около 30 лет занимавшийся авиационными исследованиями в NASA.