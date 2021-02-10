В Hyundai показали шагающий автомобиль

При помощи такого транспортного средства корейский концерн будет покорять космические просторы – в том числе и Луну

Разумеется, главное новшество автомобиля – его шасси. Каждое из колес установлено на специальном шарнирном подвесе, благодаря чему машина может не просто ездить, но и, что называется, перешагивать различные препятствия. Кроме того, новинка сможет менять дорожный просвет в зависимости от покрытия и состояния полотна, по которому будет передвигаться транспортное средство.

Tiger X-1, а именно так и называется новинка, будет использоваться в качестве экспедиционного транспорта для труднодоступных местностей. Про Луну мы тоже заговорили неспроста. Дело в том, что в Hyundai собираются предлагать новинку для использования и в космических программах.