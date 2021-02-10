Автомобильный портал Motorpage
10 фев 2021

В Hyundai показали шагающий автомобиль

В Hyundai показали шагающий автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

При помощи такого транспортного средства корейский концерн будет покорять космические просторы – в том числе и Луну

Разумеется, главное новшество автомобиля – его шасси. Каждое из колес установлено на специальном шарнирном подвесе, благодаря чему машина может не просто ездить, но и, что называется, перешагивать различные препятствия. Кроме того, новинка сможет менять дорожный просвет в зависимости от покрытия и состояния полотна, по которому будет передвигаться транспортное средство.

Tiger X-1, а именно так и называется новинка, будет использоваться в качестве экспедиционного транспорта для труднодоступных местностей. Про Луну мы тоже заговорили неспроста. Дело  в том, что в Hyundai собираются предлагать новинку для использования и в космических программах.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Hyundai не смогли договориться с Apple

08 февраля 2021
Hyundai Tucson N Line (2021)

Hyundai Tucson N-Line рассекречен

27 января 2021

Названы характеристики Hyundai Ioniq

22 января 2021
Hyundai Santa Fe 2019 вид сбоку

Hyundai Santa Fe рассекретили моторную гамму

19 января 2021
Hyundai IONIQ 5

В Hyundai анонсировали электрокар IONIQ 5

13 января 2021

Новогодний анонс Hyundai Kona

30 декабря 2020

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность» Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"
Volvo XC40 - volvo xc40 (2018) испытание зимой
Тест драйв
02 февраля 2021

Volvo XC40
"Испытание зимой"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 5 7