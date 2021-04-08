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8 апр 2021

В Hyundai представили семиместную Creta

В Hyundai представили семиместную Creta
Автор фото: фирма-производитель

Надо заметить, что в Hyundai наделили данную модификацию статусом отдельной модели, даже уникальное наименование есть – Alcazar, хотя это не отменяет того факта, что перед нами увеличенная Creta

Да, Alcazar построен на платформе Hyundai Creta второго поколения, пусть и обладает увеличенной колесной базой. Помимо платформы Alcazar делит с Creta и все основные элементы кузова,  кроме радиаторной решетки и задней оптики.  Интерьер также был заимствован у Creta за одним маленьким исключением в виде третьего ряда сидений.

Что касается двигателей, то здесь история повторяется – все агрегаты, которые предлагаются для Hyundai Creta, будут доступны и здесь.  Их всего два - двухлитровый 150-сильный бензиновый мотор и полуторалитровый турбодизель, последний, как заявляет производитель, был специально перенастроен под новинку из-за увеличения веса автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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