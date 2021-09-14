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14 сен 2021

В Hyundai раскрыли интерьер модели Casper

В Hyundai раскрыли интерьер модели Casper
Автор фото: фирма-производитель

О данном компактном кроссовере сейчас не говорит только ленивый, да и сам производитель постоянно подогревает интерес, рассылая все новые и новые снимки. Вот только есть одна загвоздка – экстерьер машины известен всем чуть ли не детально, но интерьер до сегодняшнего дня содержался в секрете.

Правда, теперь и здесь никакого секрета нет – в Hyundai раскрыли и его с очередной порцией анонсирующих снимков. Удивительно, но интерьер «Каспера» получился каким-то слишком традиционным – очень много физических кнопок, дисплей  мультимедийной системы очень мал – его диагональ составляет всего лишь 4.5 дюйма.

Впрочем, интересных решений здесь то же хватает. Во-первых, на машину установили цифровую приборную панель. Во-вторых, салон имеет большие возможности для трансформации – так, например, задний ряд способен двигаться в диапазоне 18 сантиметров. В список стандартного оснащения Hyundai Casper включены светодиодные ДХО, семь подушек безопасности, 15-дюймовые стальные колесные диски и наружные зеркала с подогревом. В числе ассистентов – системы предотвращения лобового столкновения и выезда из полосы движения.

При написании новости использовалась информация:
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