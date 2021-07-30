В Hyundai раскрыли интерьер модели Custo

В конце августа в Китае состоится премьера нового семиместного минивэна Hyundai Custo, который позаимствует многие решения у модели Tucson

Одним из таких решений является интерьер. Нет, полного копирования здесь нет, но некоторые элементы вроде рулевого колеса или кнопочного селектора трансмиссии действительно заимствованы у Tucson. Важно заметить, что Минивэн получит салон с посадочной формулой «2+2+3», где в среднем ряду установят раздельные капитанские кресла.

Если говорить о технической составляющей, то Custo будет базироваться на некоей собственной платформе. В линейку силовых агрегатов войдут турбированные моторы 1.5 и 2.0. Мощность первого составляет - 175 лошадиных сил, а второго - 240. Трансмиссия одна на оба движка - 8-ступенчатый автомат. Публичная премьера автомобиля состоится 27 августа 2021 года на мотор-шоу в китайском Чэнду.