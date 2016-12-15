Автомобильный портал Motorpage
15 дек 2016

В ноябре продажи Hyundai в России выросли на 4,5 процента

В ноябре продажи Hyundai в России выросли на 4,5 процента
Автор фото: фликр.ком

Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), южнокорейская компания Hyundai в ноябре текущего года продемонстрировала положительную динамику продаж на российском рынке.

Согласно данным аналитиков АЕБ, в прошлом месяце официальные дилеры Hyundai в России сумели реализовать 15 779 автомобилей, что на 4,5% превышает результаты ноября 2015 года. Стоит отметить, что в ноябре южнокорейская компания заняла второе место по объемам продаж среди всех брендов, официально представленных на первичном автомобильном рынке в России.

По итогам 11-ти прошедших месяцев объемы реализации автомобилей южнокорейского автопроизводителя были зафиксированы на уровне 131 207 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 11,7%. За отчетный период доля Hyundai на российском рынке увеличилась на 0,4 процентных пункта и составила 11,9%.

Наиболее популярным автомобилем в модельном ряду Hyundai традиционно стала модель Solaris, которая в ноябре также вошла в ТОП-3 самых продаваемых автомобилей на российском рынке. За месяц компания передала в руки своих клиентов 8 259 таких автомобилей, ухудшив свой прошлогодний результат на 27,9%. В период с января по ноябрь включительно россияне приобрели 82 338 экземпляров Hyundai Solaris – на 22,7% меньше, чем год назад.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (5-ое место в общем зачете) занимает кроссовер Creta, продажи которого стартовали в августе текущего года. В ноябре этот автомобиль был распродан в количестве 4 814 экземпляров, что сделало его самой популярной моделью в SUV-сегменте. А с момента появления на рынке объем продаж южнокорейского кроссовера составил 17 927 экземпляров.

Закрывает «тройку» лидеров еще один кроссовер – Tucson, который в прошлом месяце приобрели 880 россиян.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Hyundai планирует построить два новых компактных кроссовера

22 ноября 2016

В октябре на российских дорогах появились первые седаны Genesis G90

16 ноября 2016

В октябре Hyundai продемонстрировал незначительный прирост продаж в России

10 ноября 2016

В России началось серийное производство Hyundai Genesis G90

02 ноября 2016

Hyundai показал спецверсию Tucson для SEMA

01 ноября 2016

Hyundai Creta российской сборки вышли на украинский авторынок

24 октября 2016

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5