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20 фев 2021

В Россию приехал новый Santa Fe

В Россию приехал новый Santa Fe
Автор фото: фирма-производитель

Популярный кроссовер наконец добрался до российского рынка. В наличии новая внешность и новые двигатели.

Теперь у автомобиля очень много общего с собратом по концерну – с моделью Sonata.  Здесь прописались и новые стреловидные фонари, и новая радиаторная решетка, и целая россыпь других мелких штрихов.  Кроме того кроссовер, пусть и не намного, но увеличился в размерах – это должно и положительно сказаться на пространстве в салоне.

В моторной гамме произошла замена. Прежнюю 188-сильную бензиновую силовую установку заменили новым 180-сильным 2.5-литровым мотором, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Альтернативой, по-прежнему, выступает дизель 2.2. Венчает гамму мотор V6.

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