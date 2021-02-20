В Россию приехал новый Santa Fe

Популярный кроссовер наконец добрался до российского рынка. В наличии новая внешность и новые двигатели.

Теперь у автомобиля очень много общего с собратом по концерну – с моделью Sonata. Здесь прописались и новые стреловидные фонари, и новая радиаторная решетка, и целая россыпь других мелких штрихов. Кроме того кроссовер, пусть и не намного, но увеличился в размерах – это должно и положительно сказаться на пространстве в салоне.

В моторной гамме произошла замена. Прежнюю 188-сильную бензиновую силовую установку заменили новым 180-сильным 2.5-литровым мотором, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Альтернативой, по-прежнему, выступает дизель 2.2. Венчает гамму мотор V6.