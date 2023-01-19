В Россию приехал пикап Hyundai Santa Cruz

«Ворота» параллельного импорта открыты для поставок необычных новинок в Россию – встречайте еще одну – пикап Hyundai Santa Cruz

Данную модель корейский концерн показал два года назад. Фактически, данный пикап стоит назвать американским термином «Ют» - то есть машиной с грузовым отсеком, которая построена на базе платформы легкового автомобиля. Santa Cruz же построен на базе кроссовера Tucson, в основе которого лежит «тележка» от седана Hyundai Elantra. К слову, сами создатели во всех материалах постоянно избегают терминов «пикап» или «грузовик», называя модель автомобилем для приключений.

Модель оснащается двумя вариантами рядной «четвёрки» 2.5. В атмосферном варианте она развивает 194 л.с. и сочетается с классическим «автоматом» - собственно, именно такую версию и готовы завезти в Россию. Есть и турбированная модификация, где мотор развивает 285 лошадиных сил.