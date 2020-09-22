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22 сен 2020

В России объявлен отзыв Infiniti

В России объявлен отзыв Infiniti
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт согласовал отзыв 3 932 внедорожников Infiniti QX56 (Z62), реализованных на российском рынке с 22 ноября 2009 по 25 января 2013 года. На автомобилях обнаружили проблему с подушками безопасности водителя

На сайте ведомства отмечается, что из-за неправильного количества и неравномерного распределения взрывчатого вещества в газогенераторе при срабатывании подушки безопасности водителя может возникнуть чрезмерно большое внутреннее давление газов. Из-за этого корпус газогенератора может треснуть и развалиться на мелкие куски.

В сервисных центрах Infiniti на отозванных автомобилях бесплатно поменяют водительскую подушку безопасности. Владельцев проблемных внедорожников оповестят о сервисной акции по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно свериться с VIN-номерами, опубликованным на сайте Росстандарта.

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