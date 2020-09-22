В России объявлен отзыв Infiniti

Росстандарт согласовал отзыв 3 932 внедорожников Infiniti QX56 (Z62), реализованных на российском рынке с 22 ноября 2009 по 25 января 2013 года. На автомобилях обнаружили проблему с подушками безопасности водителя

На сайте ведомства отмечается, что из-за неправильного количества и неравномерного распределения взрывчатого вещества в газогенераторе при срабатывании подушки безопасности водителя может возникнуть чрезмерно большое внутреннее давление газов. Из-за этого корпус газогенератора может треснуть и развалиться на мелкие куски.

В сервисных центрах Infiniti на отозванных автомобилях бесплатно поменяют водительскую подушку безопасности. Владельцев проблемных внедорожников оповестят о сервисной акции по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно свериться с VIN-номерами, опубликованным на сайте Росстандарта.