Infiniti готовит «заряженную» версию QX80 R-spec

Infiniti готовит к премьере новую мощную версию флагманского кроссовера QX80 под названием R-spec. Официальный дебют модели состоится в конце октября на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе

Судя по тизерам, R-spec получит заниженную подвеску, выхлопную систему с четырьмя патрубками и шильдик в стиле GT-R T-spec. По некоторым предположениям, автомобиль оснастят 3,8-литровым твин-турбо V6 от Nissan GT-R.

По другим данным, модель унаследует силовую установку от концепта Track Spec, имеющую мощность 650 л.с. и 1016 Нм крутящего момента. В связи с этим, кроссовер также могут оснастить 24-дюймовыми колесными дисками и тормозной системой Brembo.