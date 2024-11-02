Infiniti представила роскошную версию QX80 с телевизором в багажнике

Линейка флагманского кроссовера Infiniti QX80 пополнилась роскошной версией под названием Autograph Lounge. Это эксклюзив только для шоу SEMA-2024. Она отличается некоторыми иными деталями дизайна и богато оснащенным багажником

Внутренняя отделка выполнена из полуанилиновой стеганой кожи, древесных и алюминиевых вставок. Потолок обшит замшей. В багажном отделении расположился достаточно крупный экран мультимедийной системы, акустические динамики системы Klipsch. Кроме этого, здесь есть отсеки для хранения посуды, вина, бокалов и т.п.

Внешне Infiniti QX80 Autograph Lounge отличается матово-серым цветом кузова с черными и бирюзовыми вставками, а также оригинальными 24-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, автомобиль получил возможность сокращать дорожный просвет на 70 мм во время стоянки. Вероятно, для более комфортного расположения перед телевизором.