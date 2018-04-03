Как известно, альянс Renault-Nissan и концерн Daimler уже несколько лет плодотворно сотрудничают делясь друг с другом не только наработками, но и целыми платформами. И иногда это приводит к тому, что автомобили разных марок отзывают по одной и той же причине.

Так, российское отделение Infiniti объявило об отзыве хэтчбеков Q30 и кроссоверов QX30 на российском рынке для устранения дефектов в проводке, расположенной в рулевой колонке. Причем здесь Mercedes-Benz? Дело в том, что Infiniti Q30/QX30 построены на платформе А-класса, соответственно его врожденные болячки перешли и на премиальные японские автомобили.

В сообщении, направленном в Росстандарт, говорится о том, что отзыву подлежат 447 автомобилей, которые были выпущены с момента старта производства и до 19 июля 2017 года. В качестве причины организации сервисной кампании называется конструктивная особенность рулевой колонки, не имеющей иного соединения с «массой», кроме спирального кабеля.

В случае повреждения спирального кабеля включается визуальный сигнализатор неисправности подушки безопасности. В некоторых, исключительных случаях может произойти разряд статического электричества через электрические цепи подушки безопасности. В наихудшем случае этого заряда может быть достаточно для непреднамеренного срабатывания подушки безопасности водителя.

На транспортных средствах Infiniti Q30/QX30 будет произведен ремонт рулевой колонки всех потенциально неисправных автомобилей. Все работы будут бесплатными для владельцев.

