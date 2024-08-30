Infiniti выпустит конкурента Lexus RX и прекратит производство QX50 и QX55

Марка Infiniti не планирует продолжать жизненный цикл моделей QX50 и QX55 после 2026 года. Вместо них ресурсы компании пойдут на разработку конкурента Lexus RX

Судя по имеющейся информации, автомобиль будет построен на уже существующей платформе Nissan. Автомобиль вероятно, назовут QX65, а силовую установку позаимствуют у QX60. По дизайну они также будут похожи, только QX65 будет отличаться кузовом купе и развитым аэродинамическим обвесом. В компании надеются, что более агрессивная внешность позволит стимулировать продажи автомобиля в первую очередь, на американском рынке.

Что касается QX50 и QX55, то есть вероятность, что в будущем вместо них появится новый гибридный кроссовер на базе Nissan Rouge. Официально пока это не подтверждено, но по некоторым данным, компания рассматривает такую возможность.