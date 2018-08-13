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13 авг 2018

Infiniti готовит новый электромобиль

Infiniti готовит новый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti отстает от других премиальных марок в области электрификации своего модельного ряда. Тем не менее, японцы продолжают работы по созданию первого в истории бренда электромобиля

Дабы подтвердить серьезность своих намерений на Конкурс элегантности в американский Пеббл-Бич Infiniti привезет концепт электрического родстера. Компания пока ограничилась единственным тизером машины из которого становится понятно лишь то, что концепт будет одноместным.

«Новый концепт демонстрирует путь развития нашего бренда, — заявил  шеф-дизайнер Infiniti Карим Хабиб. — Для нас электрификация — синоним производительности. Наши электромобили будут мощными, эффективным и доставляющими удовольствие. Новый концепт станет физическим воплощением электрифицированного будущего».

Новый концепт стал третьим после прошлогоднего Prototype 9 и январского Q Inspiration, демонстрирующего развитие стилистического языка Infiniti. С 2021 года японская премиальная марка намерена электрифицировать весь свой модельный ряд. Правда, пока речь идет лишь о гибридных версиях. Первый же электромобиль Infiniti должен появиться после 2023 года.

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При написании новости использовалась информация:
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