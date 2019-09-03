Infiniti покидает бренный мир по частям

Японский бренд объявил о своём уходе с Австралийского рынка, где также не смог добиться успеха

В ином случае такая ситуация выглядела бы тривиально, но буквально пару недель назад было заявлено о прекращении продаж и в Европе. Это связано с тем, что Nissan (материнский бренд) находится в серьезном кризисе. Уже не раз сообщалось , что концерн готовится к массовым увольнениям сотрудников, прореживает региональные модельные ряды (например, нескольких модификаций лишился американский Nissan Titan) и уходит с безнадёжных рынков. Как раз в последней ситуации бренд Infiniti и оказался.

Местное издание CarAdvice сообщило, что менеджеры Nissan разочарованы продажами Infiniti на Зелёном континенте и приняли решение прекратить их к концу следующего года.Напомним, что Infiniti пришла в Австралию в 2012 году, но за всё прошедшее с тех пор время смогла реализовать лишь около 4 000 машин.