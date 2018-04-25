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25 апр 2018

Infiniti разработает платформу для электромобилей

Infiniti разработает платформу для электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный бренд компании Nissan, Infiniti, серьезно отстает от конкурентов в разработке и внедрению электрифицированных транспортных средств. Но японцы обещают наверстать упущенное.

Как заявил президент Infiniti Рональд Крюгер первой полностью электрической моделью компании станет автомобиль, созданный по мотивам концепт-кара Inspiration Q, который марка показала в январе на автосалоне в Детройте. При этом для нее и будущих электромобилей будет использоваться абсолютно новая платформа.

На ней планируется создать сразу несколько электромобилей. При этом, платформа позволит создавать на ней не только электромобили, но и гибридные транспортные средства.  Первый электромобиль пойдет в серию в 2021 году. Серийная модель по мотивам концепта будет производиться в Китае. А сам концепт, по словам Крюгера, стал первым примером нового стилистического направления Infiniti. Оно воплощает в себе динамику, простор и спортивный облик.

Любопытно, что концепт Intiniti Inspiration Q не был ни электромобилем, ни гибридом: под капотом находился новый 2-литровый двигатель VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Первой серийной моделью с этим силовым агрегатом стал кроссовер Infiniti QX50.

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При написании новости использовалась информация:
Infiniti

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