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12 апр 2019

Опубликованы изображения Infiniti Qs Inspiration

Опубликованы изображения Infiniti Qs Inspiration
Автор фото: фирма-производитель

Этот концепт призван продемонстрировать изменения дизайна Infiniti после отказа от двигателей внутреннего сгорания и перехода на электромобили

Разработчики заявляют, что минималистичная внешность Infiniti Qs Inspiration создавалась под впечатлением от искусства и современной архитектуры Японии. Что же касается интерьера новинки, он будет визуально поделен на две зоны – рабочее место водителя и отсек для пассажиров, который максимально эффективно использует внутреннее пространство. Однако изображения интерьера пока не обнародованы.

Какой-либо конкретики по части технической начинки предвестников будущих электрических Infiniti пока нет. Известно, что Qs Inspiration будет полноприводным седаном, который построят на гибкой платформе, разработанной специально для электромобилей.  В будущем ее планируют использовать и прочие бренды, входящие в альянс Renault-Nissan. Сам прототип получил силовую установку из двух электромоторов по одному на каждой оси, но ее характеристики Infiniti раскроет только ближе к официальной премьере концепта.

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При написании новости использовалась информация:
auto.vesti.ru, Авто@mail.ru

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