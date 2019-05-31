В Infiniti сократили свой модельный ряд

Японский бренд прекратил поставлять в Россию модели Q30 и QX30, которые в скором времени будут сняты с производства

Infiniti прекращает российские продажи хэтчбека Q30 и компактного кроссовера QX30. Это решение связано со скорым прекращением выпуска автомобилей на предприятии Nissan в британском Сандерленде. Интересно, что, в целом, Infiniti реструктуризирует свой бизнес и уходит с рынка Западной Европы, чтобы сконцентрироваться на продажах машин в США и Китае. По данным европейского издания Automotive news, Infiniti не выдержала тяжелой конкуренции с «большой немецкой тройкой».

Что касается моделей Q30 и QX30, то продажи этих моделей стартовали на российском рынке осенью 2016 года, однако спрос на них был низким. Согласно данным агентства Автостат, в прошлом году дилеры реализовали 133 кроссовера и лишь 29 хэтчбеков.