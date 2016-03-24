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фев 2017

Рестайлинг Infiniti QX50 - Видение бестселлера

Новый Infiniti QX50 - Infiniti QX50 Concept 2017 Видение бестселлера
Внешность концепта Infiniti QX50 выполнена в стиле шоу-кара QX Sport Inspiration – лаконичные и вместе с тем динамичные пропорции, агрессивный передок, раздутый капот, покатая крыша и фирменный изгиб задних кузовных стоек

Салон выглядит лаконичным, шикарным и технологичным. Первую скрипку играет дуэт дисплеев в центре передней панели и на центральной консоли. В отделке использованы натуральная и искусственная кожа, дерево и мягкие на ощупь полимеры. Пожалуй, главные технические новшества – 4-цилиндровый 2-литровый 270-сильный бензиновый двигатель VC-Turbo c переменной степенью сжатия (от 8:1 до 14:1) и элементы системы автопилотирования на основе современных систем контроля рядности и дистанции. Серийная версия Infiniti QX50 дебютирует в 2018 году.

Фото Infiniti QX50

  • Infiniti QX50 Concept 2017 Видение бестселлера
  • Infiniti QX50 Concept 2017 вид спереди
  • Infiniti QX50 Concept 2017 водительское место
  • Infiniti QX50 Concept 2017 вид сбоку
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Infiniti QX50

Infiniti QX50
Тест-драйвов
4
Двигателей
1
Комлектаций
3
Поколение
II
Цены
от 2 099 000
до 2 312 000
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Новинка на авторынке:

Infiniti QX50

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