В России стартовали продажи обновленного Infiniti QX50

На российский рынок приехал самый популярный кроссовер японской марки в своем обновленном исполнении. Но невооруженным взглядом всех новшеств не заметить

Да, поставьте старый и новый QX50 рядом, и вы не найдете отличий, совсем! Хотя, нет, подождите. Одно отличие есть, маленькое - новый цвет в палитре окраски – коричневый металлик. Да, у будущих владельцев еще будет отличаться и брелок ключа. В интерьере тоже нет значительных штрихов кроме новой мультимедийки.

Похоже, что обновление получилось каким-то крайне скромным. Двигатель-то тоже остался без изменений. Здесь установлен двухлитровый турбо-мотор на двести пятьдесят лошадиных сил. Трансмиссия – вариатор.