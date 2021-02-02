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2 фев 2021

В России стартовали продажи обновленного Infiniti QX50

В России стартовали продажи обновленного Infiniti QX50
Автор фото: фирма-производитель

На российский рынок приехал самый популярный кроссовер японской марки в своем обновленном исполнении. Но невооруженным взглядом всех новшеств не заметить

Да, поставьте старый и новый QX50 рядом, и вы не найдете отличий, совсем! Хотя, нет, подождите. Одно отличие есть, маленькое -  новый цвет в палитре окраски – коричневый металлик. Да, у будущих владельцев еще будет отличаться и брелок ключа.  В интерьере тоже нет значительных  штрихов кроме новой мультимедийки.

Похоже, что обновление получилось каким-то крайне скромным. Двигатель-то тоже остался без изменений. Здесь установлен двухлитровый турбо-мотор на двести пятьдесят лошадиных сил. Трансмиссия – вариатор. 

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