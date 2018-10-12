Автомобильный портал Motorpage
12 окт 2018

Infiniti QX50 взял уверенный старт

Infiniti QX50 взял уверенный старт
Автор фото: фирма-производитель

По итогам продаж в сентябре текущего года обновлённый QX 50 вышел в лидеры бренда, обогнав остальные модели со значительным отрывом

Дилеры продали 364 штуки QX50. В сравнении со следующей по популярности моделью QX60, она продаётся активнее более чем в три раза.

В 2018 году у дилеров Инфинити дела идут несколько хуже, чем у конкурентов. Всего в текущем году с января месяца было продано немногим более 3,5 тыс. машин. Продажи снизились на 8% в сравнении с таким же периодом прошедшего года. На фоне увеличения продаж других брендов такие показатели смотрятся не лучшим образом.

Сегодняшняя начальная цена базовой комплектации QX50 составляет 2,095 тысяч рублей. В этом сегменте есть из чего выбрать. Однако, размер, динамика и эксплуатационные параметры кроссовера выделяют его удачным соотношением комфорта и стоимости, что и нашло отражение у поклонников бренда. Дальнейшие перспективы автомобиля специалисты оценивают вполне позитивно, что не всегда можно сказать про некоторые другие модели этой марки.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, Сar RU

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX50

Infiniti QX50 для России: все подробности и цены

04 июля 2018
Infiniti QX50

Infiniti QX50: названы комплектации для России

25 июня 2018
Infiniti QX50

Infiniti представила свою «главную модель в истории»

30 ноября 2017
Infiniti QX50

Infiniti анонсировала премьеру новой модели

22 ноября 2017
Infiniti QX50

Рассекречен интерьер нового Infiniti QX50

03 августа 2017
Infiniti QX50 2018

Эксклюзив: Infiniti тестирует новый кроссовер в России

13 июня 2017

 Новости Infiniti QX50

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas 2018 вопросы философии Тест драйв
12 октября 2018

Geely Atlas
"Вопросы философии"
Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди
Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
KIA Sorento - kia sorento prime 2018 спутник для дальних орбит
Тест драйв
05 октября 2018

KIA Sorento
"Спутник для дальних орбит"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"

Написано новостей:

2 2 0 2 9