Infiniti QX50 взял уверенный старт

По итогам продаж в сентябре текущего года обновлённый QX 50 вышел в лидеры бренда, обогнав остальные модели со значительным отрывом

Дилеры продали 364 штуки QX50. В сравнении со следующей по популярности моделью QX60, она продаётся активнее более чем в три раза.

В 2018 году у дилеров Инфинити дела идут несколько хуже, чем у конкурентов. Всего в текущем году с января месяца было продано немногим более 3,5 тыс. машин. Продажи снизились на 8% в сравнении с таким же периодом прошедшего года. На фоне увеличения продаж других брендов такие показатели смотрятся не лучшим образом.

Сегодняшняя начальная цена базовой комплектации QX50 составляет 2,095 тысяч рублей. В этом сегменте есть из чего выбрать. Однако, размер, динамика и эксплуатационные параметры кроссовера выделяют его удачным соотношением комфорта и стоимости, что и нашло отражение у поклонников бренда. Дальнейшие перспективы автомобиля специалисты оценивают вполне позитивно, что не всегда можно сказать про некоторые другие модели этой марки.