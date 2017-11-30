Компания Infiniti представила на мотор-шоу в Лос-Анджелесе новое поколение кроссовера QX50, называв эту модель самой важной в своей истории. Конечно же это связано с тем, что на машине дебютировал новый двигатель, бензиновый с технологией изменяемой степени сжатия.

Это 2-литровый бензиновый турбодвигатель VC-T (Variable Compression Turbo) с изменяемой степенью сжатия. Технология позволяет плавно регулировать высоту цилиндров, что изменяет объем силовой установки и степень сжатия от 8:1 для максимальной динамики до 14:1 для экономии топлива. Его мощность составляет 272 л.с., и он на 30-35% экономичнее старого 3,5-литрового атмосферника.

Внешне кроссовер длиной 4694 мм практически полностью повторяет концепт, который компания показывала в начале года. Фирменная радиаторная решетка, узкие хищные фары, волнообразная задняя стойка: машины выглядит динамично, современно и модно. При этом машина короче предшественника, да и длина колесной базы сократилась.

В салоне – царство дорогих материалов отделки, кожей обтянута даже передняя панель. На центральной консоли как и у седана Q50 расположено два экрана: верхний отвечает за навигацию, а нижний за мультимедийную систему. Кроме того, Infiniti QX50 обзавелся проекционным экраном.