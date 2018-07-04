Кроссовер Infiniti QX50 представили в начале года, но до российского рынка он добрался только сейчас. Компания раскрыла подробности о комплектациях и ценах на новинку.

Главная «фишка» кроссовера: 2-литровый турбодвигатель с изменяемой степенью сжатия VC-Turbo: QX50 первая и пока единственная модель Infiniti, которая получила такой силовой агрегат. Специально для нашего рынка мощность силового агрегата была снижена с 272 до налогоудобных 249 л.с. Кроссовер представлен у нас исключительно с полным приводом и «автоматом». Комплектаций предусмотрено четыре: Pure, Luxe, Sensory и Autograph.

Базовая Pure обойдется в 2 799 000 рублей. Она включает в себя два дисплея информационно-развлекательной системы с навигацией InTouch, способной в реальном времени отображать информацию о пробках, круиз-контроль, 8 подушек безопасности, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, светодиодные фары и фонари, электропривод двери багажного отсека.

Сиденья и некоторые элементы передней панели обшиты натуральной кожей, водительское сиденье имеет электрорегулировки в 10 направлениях.

Комплектация Luxe (2 900 000 рублей) дополнительно получила тонировку стекол задней полусферы, светодиодные противотуманки, рейлинги на крыше, панорамную крышу, 3-зонный климат контроль.

В версии Sensory, которая стоит 3,5 миллиона рублей, есть системы кругового видеообзора и обнаружения приближающихся объектов, помощник парковки, интерактивная навигационная система, система дистанционного запуска двигателя, память настроек положения передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, матричные светодиодные фары Ice cube, аудиосистема Bose с 15 динамиками (450 Вт).

В этой версии салон обшит дорогой кожей Semi-Aniline, а потолок отделан искусственной замшей.

Обе версии получили 9-дюймовый проекционный экран и систему бесконтактного открытия двери багажного отделения (достаточно провести ногой под бампером).

Наконец, топовая версия Autograph получила отделку сидений с ромбовидной прострочкой. Приборная панель, дверные карты и потолок отделаны искусственной замшей синего цвета. Стоит такой вариант 3 960 000 рублей.