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25 июн 2018

Infiniti QX50: названы комплектации для России

Infiniti QX50: названы комплектации для России
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Infiniti QX50 представили еще в начале года, но до России он пока так и не добрался. Что обидно, ведь машину тестировали у нас (Motorpage.ru публиковал фото замаскированного прототипа).

Но компания, наконец, поделилась первыми подробности о данной модели для российского рынка. Кроссовер будет оснащен революционным 2-литровым бензиновым двигателем с изменяемой степенью сжатия VC-Turbo, но дефорсированным с 272 до 249 л.с. Двигатель будет работать в паре с «автоматом». На нашем рынке кроссовер будет продаваться исключительно с полным приводом.

Комплектаций предусмотрено четыре: Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Базовая Pure включает в себя два дисплея информационно-развлекательной системы с навигацией InTouch, способной в реальном времени отображать информацию о пробках, круиз-контроль, 8 подушек безопасности, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, светодиодные фары и фонари, электропривод двери багажного отсека.

Сиденья и некоторые элементы передней панели обшиты натуральной кожей, водительское сиденье имеет электрорегулировки в 10 направлениях.

Комплектация Luxe дополнительно получила тонировку стекол задней полусферы, светодиодные противотуманки, рейлинги на крыше, панорамную крышу, 3-зонный климат контроль.

В версии Sensory добавляются системы кругового видеообзора и обнаружения приближающихся объектов, помощник парковки, интерактивная навигационная система, система дистанционного запуска двигателя, память настроек положения передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, матричные светодиодные фары Ice cube, аудиосистема Bose с 15 динамиками (450 Вт).

В этой версии салон обшит дорогой кожей Semi-Aniline, а потолок отделан искусственной замшей.

Обе версии получили 9-дюймовый проекционный экран и систему бесконтактного открытия двери багажного отделения (достаточно провести ногой под бампером).

Наконец, топовая версия Autograph получила отделку сидений с ромбовидной прострочкой

Все версии кроме базовой могут быть дополнены пакетами опций. Пакет Essential включает в себя парктроники, камеру, интерактивную навигацию с отображением пробок. Пакет Proassist дополнительно включает проекционный экран, адаптивный круиз-контроль, самые современные системы безопасности. Наконец пакет Proactive дополнительно к Proassist включает в себя систему адаптивного рулевого управления.

Первые «живые» автомобили появятся у дилеров в августе этого года. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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