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30 июл 2021

Infiniti выводит на российский рынок QX55

Infiniti выводит на российский рынок QX55
Автор фото: фирма-производитель

Продажи преемника популярного кроссовера QX50 начнутся в четвертом квартале текущего года.  Цены на новинку стартуют с отметки в 4 миллиона 170 тысяч рублей

На российский рынок автомобили приедут с безальтернативной силовой установкой – двухлитровым турбо-мотором на 249 лошадиных сил. Также кроссовер будет оснащен вариатором и системой полного привода.

Что касается дизайна, то разработчики старались привнести в автомобиль черты не только модели QX50, но легендарного купе-кроссовера FX- именно от него новинка позаимствовала рельефные задние боковины кузова и ниспадающую линию крыши. Если говорить об оснащении, то уже в базе автомобиль получился прилично упакованным- есть и светодиодная оптика 20-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, люк с электроприводом, а также мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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