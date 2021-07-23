Автомобильный портал Motorpage
23 июл 2021

Стартовали продажи Infiniti QX55

Стартовали продажи Infiniti QX55
Автор фото: фирма-производитель

Infiniti начала продажи среднеразмерного кроссовера QX55 в России. В базовой версии новинка оценена у нас в 4 170 000 рублей

Вообще новенький QX55 является вариацией популярного кроссовера QX50. Даже кузовные панели здесь одинаковые за исключением оригинальной задней части на "пятьдесят пятом". Любопытно, но формально новинка позиционируется в качестве идеологического преемника модели FX.

О технической составляющей долго разглагольствовать не будем - она полностью заимствована у QX50. Соответственно под капотом здесь располагается двухлитровый турбо-мотор на 272 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором. Что касается оснащения, то уже в базе машина прилично упакована (как и положено премиальному кроссоверу). В стандартное оснащение входят: светодиодная оптика,  климат-контроль, люк с электроприводом, мультимедийная система с поддержкой протоколов Apple Carplay и Android Auto. Отметим, что машина оснащается большим набором систем безопасности и водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX55 (2022)

Стартовали продажи Infiniti QX55

23 июля 2021
Infiniti QX55 (2022)

Infiniti рассказала о новинках для российского рынка

20 июля 2021
Infiniti QX60 (2022)

Представлен новый Infiniti QX60

24 июня 2021

В России отзывают старые Infiniti

31 мая 2021
Infiniti QX60

В Infiniti анонсировали премьеру нового QX60

09 апреля 2021

В России отзывают автомобили Infiniti

29 марта 2021

 Новости Infiniti QX55

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Santa Fe - hyundai santa fe (2021) мысль семейная Тест драйв
23 июля 2021

Hyundai Santa Fe
"Мысль семейная"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018)почему skoda karoq выгоднее с полным приводом
Тест драйв
19 июля 2021

Skoda Karoq
"Почему Skoda Karoq выгоднее с полным приводом"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross (2022) взял, отдал, вернул
Тест драйв
16 июля 2021

Mitsubishi Eclipse Cross
"Взял, отдал, вернул"

Написано новостей:

2 8 7 0 7