Стартовали продажи Infiniti QX55

Infiniti начала продажи среднеразмерного кроссовера QX55 в России. В базовой версии новинка оценена у нас в 4 170 000 рублей

Вообще новенький QX55 является вариацией популярного кроссовера QX50. Даже кузовные панели здесь одинаковые за исключением оригинальной задней части на "пятьдесят пятом". Любопытно, но формально новинка позиционируется в качестве идеологического преемника модели FX.

О технической составляющей долго разглагольствовать не будем - она полностью заимствована у QX50. Соответственно под капотом здесь располагается двухлитровый турбо-мотор на 272 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором. Что касается оснащения, то уже в базе машина прилично упакована (как и положено премиальному кроссоверу). В стандартное оснащение входят: светодиодная оптика, климат-контроль, люк с электроприводом, мультимедийная система с поддержкой протоколов Apple Carplay и Android Auto. Отметим, что машина оснащается большим набором систем безопасности и водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе.