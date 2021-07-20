Infiniti рассказала о новинках для российского рынка

Японская компания Infiniti рассказала о ближайших новинках для российского рынка. Так, уже совсем скоро японцы собираются привезти купеобразный кроссовер QX55

QX55 – это идеологический преемник модели FX и конкурент немецким кроссоверам вроде BMW X4 или Mercedes-Benz GLC. Технически же, модель идентичная обычному кросоверу QX50 – двухлитровый турбо-мотор на 249 лошадиных сил и вариатор. Важно заметить, что не QX55 единым полнится список новинок для России.

Еще одним дебютантом станет QX60 нового поколения. Здесь есть важный технический нюанс – мотор хоть и остался прежним (300-сильный V6 на 3.5 литра), но коробка здесь другая – раньше устанавливался вариатор, а теперь 9-ступенчатый автомат от ZF.