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20 июл 2021

Infiniti рассказала о новинках для российского рынка

Infiniti рассказала о новинках для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Infiniti рассказала о ближайших новинках для российского рынка. Так, уже совсем скоро японцы собираются привезти купеобразный кроссовер QX55

QX55 – это идеологический преемник модели FX и конкурент немецким кроссоверам вроде BMW X4 или Mercedes-Benz GLC. Технически же, модель идентичная обычному кросоверу QX50 – двухлитровый турбо-мотор на 249 лошадиных сил и вариатор.  Важно заметить, что не QX55 единым полнится список новинок для России.

Еще одним дебютантом станет QX60 нового поколения. Здесь есть важный технический нюанс – мотор хоть и остался прежним (300-сильный V6 на 3.5 литра), но коробка здесь другая – раньше устанавливался вариатор, а теперь 9-ступенчатый автомат от ZF.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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