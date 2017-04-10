Рестайлинг Infiniti QX80 - Гвоздь программы

Главной премьерой нынешнего Дубайского автосалона его организаторы безоговорочно назвали обновленный Infiniti QX80. Нам удалось не только познакомиться с автомобилем, но и пообщаться с теми, кто над ним работал

Флагман Infiniti, подвергшийся рестайлингу, впечатляет – автомобиль словно перескочил через эволюционную ступеньку, став более солидным, элегантным, динамичным. Впрочем, именно этого в компании и добивались. В разговоре с нами ее старший вице-президент и директор по дизайну Альфонсо Альбайса рассказал: «На мой взгляд, до сих пор эта модель, имеющая значительные габариты и весьма мощный двигатель, внешне оставалась довольно мягкой, не соответствующей имиджу большого внедорожника. Теперь же мы добавили в экстерьер некоторую агрессию, развитую «мускулатуру», одновременно сохранив и элегантность, ведь именно за это владельцы ценят подобные машины».

Действительно, сохранив все основные габариты, дизайнеры придали QX80 современный облик, который соответствует фирменному стилю Powerful Elegance, знакомому по другим продуктам бренда. Для этого пришлось внести пакет изменений во многие детали кузова. В частности, на одну линию вынесена вся оптика, передняя кромка капота сдвинута вперед и чуть приподнята, за счет чего фронтальная часть внедорожника теперь выглядит более угловатой и вертикальной, а капот длинным и плоским. Отдельных слов заслуживает новая интерпретация фирменной сдвоенной решетки радиатора, которая стала еще выше и шире – увидев ее в зеркале заднего вида, любой водитель наверняка посторонится!

Свою лепту в новый имидж модели внес и интерьер. Говоря о нем, господин Альбайса замечает, что дизайнеры стремились создать в салоне внедорожника атмосферу современной высокотехнологичной роскоши авиаперелета первым классом. Ставка была сделана на дорогие престижные отделочные материалы (перфорированная кожа, дерево, контрастная прострочка), а также на ручную сборку ряда элементов. Кроме того, благодаря модернизации Infiniti QX80 вышел на принципиально новый уровень технологичности. К примеру, развлекательная система для задних пассажиров отныне может «общаться» с ними не на трех языках, как прежде, а на 31. Диагональ мониторов в спинках передних кресел увеличилась с 7 до 8 дюймов, выросло их разрешение, а на каждый экран теперь можно выводить отдельные программы или фильмы.

Что же касается водительского места, то из множества новаций, повысивших комфорт и безопасность, мы выделим систему Smart Rear View Mirror. Это цифровой дисплей высокого разрешения (HDR), работающий как в режиме салонного зеркала заднего вида, так и в режиме монитора, на который проецируется видео с камеры на двери багажника. Благодаря этому вы можете видеть все, что позади машины, даже если заднее стекло полностью запотело, обмерзло или закрыто грузом, сложенным в багажник (в том числе и ночью).

Разумеется, флагманская модель японской марки получила и значительный пакет конструктивных новшеств. Так, инженеры перекалибровали амортизаторы автомобиля, снизив на 30% демпфирующее усилие, тем самым избавив салон от высокочастотных вибраций. Существенно повышен уровень шумо- и виброизоляции, для чего использованы дополнительные элементы на полу машины, в багажнике и за передней панелью, отделяющей салон от моторного отсека. Агрегатная база QX80 пока сохранена – это 5,6-литровый бензиновый V8 мощностью 405 л.с. и 7-диапазонный «автомат». Привод, как и прежде, задний или полный.

А вот что касается модели следующего поколения, то, как нам сообщил Карим Хабиб, новый исполнительный директор Infiniti по дизайну (ранее возглавлявший дизайн BMW), автомобиль будет создаваться с учетом перспективных технологий. Прежде всего систем автономного вождения и использования всевозможных микросенсоров.